Тарасова не собирается посещать матч между Россией и США: «После папы не хожу на хоккей»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» рассказала, собирается ли посетить матч между сборными России и США по хоккею.

«Таких матчей было очень много. Еще мой отец это предлагал и настаивал на этом. Это не первый и не последний матч. Мы всегда играли с американцами. Приятно, что такая игра состоится. Посещу ли я матч в Санкт-Петербурге? Не собираюсь — не хожу на хоккей. После папы [Анатолия Тарасова] не хожу на хоккей. Мне неинтересно. Хоккеем сейчас не интересуюсь, но буду рада, если наши победят», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее в понедельник министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил об обсуждении проведения матчей сборных России и США из игроков КХЛ и НХЛ в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.