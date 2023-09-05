Тарасова: «Пусть российские хоккеисты лучше играют, тогда им станут уделять больше внимания»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российские хоккеисты стали хуже играть.

«Футбол по российским телеканалам показывают гораздо больше хоккея? Согласна, что хоккею можно уделять больше внимания. Но пусть играют лучше, тогда им будут больше внимания уделять! Сейчас хоккеисты стали играть хуже, так считаю не только я. Футболисты тоже не первяки. Не знаю, у нас действительно много футбол крутят, я вообще не понимаю. Мне кажется, у нас страна, где не играют в футбол», — цитирует Тарасову Legalbet.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников возмутился малым количеством хоккея на отечественном ТВ.

Российские хоккеисты отстранены от участия в международных соревнованиях с весны 2022 года. В марте 2023-го Международная федерация хоккея продлила отстранение на сезон-2023/24.