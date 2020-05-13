Тарасова рассказала, как едва не подралась в музее отца

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала как относится к российскому музею в честь своего отца, великого тренера Анатолия Тарасова.

— Я очень борюсь за его память. В его честь назван и самолет, и пароход, а теперь папе есть и памятник.

— Вы долго боролись за это?

— Да, боролась. Спасибо министру обороны за то, что он дал место рядом со стадионом. Потому что городские власти не давали эту территорию.

— Есть ощущение, что вашего отца в Северной Америке вспоминают чаще, чем в России. Оно не ложное?

— Нет, не ложное. Он введен в Зал хоккейной славы в Торонто как единственный русский тренер. В России про его музей я даже не хочу говорить — я плакала двое суток после того, как его посетила. И там устроила большое безобразие, чуть ли не с дракой. Ненавижу этих людей, подонков, которые не помнят своей истории!

— С тех пор ничего не изменилось?

— Нет, я больше туда никогда не ходила. Горбатого исправит только могила.