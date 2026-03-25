«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

25 марта «Тампа-Бэй» и «Миннесота» сыграли в регулярном чемпионате НХЛ. Матч в Тампе завершился победой хозяев со счетом 6:3.

У «Лайтнинг» шайбы забросили Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Эрик Чернак, Брэндон Хагель и Понтус Хольмберг. Вратарь Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков по воротам и сделал одну голевую передачу. У «Уайлд» отличились Матс Зуккарелло, Брок Фэйбер и Владимир Тарасенко.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.