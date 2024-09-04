Тамбиеву разбили голову шайбой в матче «Витязь» — «Адмирал»

Главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» получил травму головы из-за шайбы, выброшенной за пределы площадки.

Шайба была выброшена игроком хозяев. Специалисту оказали первую помощь, после чего он временно покинул тренерскую скамейку.

После второго периода счет 3:2 в пользу команды из Владивостока.