Тамбиев — о поражении «Адмирала» от «Ак Барса»: «Мне не в чем упрекнуть команду. Ребята честно работали»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал причины поражения команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2).

«Мне не в чем упрекнуть команду. Ребята честно работали, много бросков нанесли, но не довинтили мы в концовке, в завершении. Через день будет шанс доделать то, что не доделали в этом матче. С одним голом у «Ак Барса» тяжело выиграть. Не реализовали свои моменты. Во втором периоде надо было, пока мы были свежие и резкие... Как можно забить, если бросать вратарю в живот? На второй перерыв мы должны были хотя бы с одним голом уйти, нам его и не хватило», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

«Ак Барс» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 12 очками идет на 10-й позиции. В следующем матче команды встретятся во второй раз подряд. Игра состоится 10 октября.