Тамбиев — о поражении «Адмирала» от «Ак Барса»: «Мне не в чем упрекнуть команду. Ребята честно работали»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал причины поражения команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2).
«Мне не в чем упрекнуть команду. Ребята честно работали, много бросков нанесли, но не довинтили мы в концовке, в завершении. Через день будет шанс доделать то, что не доделали в этом матче. С одним голом у «Ак Барса» тяжело выиграть. Не реализовали свои моменты. Во втором периоде надо было, пока мы были свежие и резкие... Как можно забить, если бросать вратарю в живот? На второй перерыв мы должны были хотя бы с одним голом уйти, нам его и не хватило», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.
«Ак Барс» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 12 очками идет на 10-й позиции. В следующем матче команды встретятся во второй раз подряд. Игра состоится 10 октября.
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|В
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|3
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|20
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|Динамо Мн
|14
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|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|8.10
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2
|8.10
|10:00
|
Амур – Лада
|4 : 2
|8.10
|14:30
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -