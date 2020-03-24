Тамбиев возглавил «Адмирал»
Новым главным тренером «Адмирала» стал Леонид Тамбиев, сообщает официальный сайт клуба.
?Официально?— ХК Адмирал (@hcadmiral) March 24, 2020
«Адмирал» достиг договоренности с экс-наставником карагандинской «Сарыарки», двукратным победителем чемпионата ВХЛ Леонидом Тамбиевым о назначении главным тренером «Адмирала» с 1 мая 2020 года.
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Ранее специалист возглавлял «Сарыарку». Сообщается, что он начнет работу с новой командой с 1 мая 2020 года. Контракт с 49-летним латвийским тренером рассчитан на один сезон.
— Мы рады, что Леонид Григорьевич принял наше предложение. Я с ним знаком давно и уверен в нем, — сказал спортивный директор клуба Сергей Немчинов. — Это амбициозный специалист высокого уровня, который хочет и может достичь лучшего результата. Он дважды подряд приводил разные команды к чемпионству в Высшей хоккейной лиге, что сделать не так просто. Его команды играют в комбинационный хоккей, всегда прибавляют в решающих матчах, а игроки четко выполняют тренерскую установку. Леонид не боится доверять молодым игрокам, под его руководством они заметно прогрессируют и растут каждый сезон.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/leonid-tambiev-stanet-glavnym-trenerom-admirala