Тамбиев возглавил «Адмирал»

Новым главным тренером «Адмирала» стал Леонид Тамбиев, сообщает официальный сайт клуба.

?Официально?

«Адмирал» достиг договоренности с экс-наставником карагандинской «Сарыарки», двукратным победителем чемпионата ВХЛ Леонидом Тамбиевым о назначении главным тренером «Адмирала» с 1 мая 2020 года.

Подробности ? https://t.co/Q1MSGZhTqo pic.twitter.com/zkgWx4a4nU — ХК Адмирал (@hcadmiral) March 24, 2020

Ранее специалист возглавлял «Сарыарку». Сообщается, что он начнет работу с новой командой с 1 мая 2020 года. Контракт с 49-летним латвийским тренером рассчитан на один сезон.

— Мы рады, что Леонид Григорьевич принял наше предложение. Я с ним знаком давно и уверен в нем, — сказал спортивный директор клуба Сергей Немчинов. — Это амбициозный специалист высокого уровня, который хочет и может достичь лучшего результата. Он дважды подряд приводил разные команды к чемпионству в Высшей хоккейной лиге, что сделать не так просто. Его команды играют в комбинационный хоккей, всегда прибавляют в решающих матчах, а игроки четко выполняют тренерскую установку. Леонид не боится доверять молодым игрокам, под его руководством они заметно прогрессируют и растут каждый сезон.