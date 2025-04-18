Тамбиев вошел в тренерский штаб сборной Казахстана на ЧМ-2025

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев вошел в тренерский штаб сборной Казахстана, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

Тамбиев будет помогать главному тренеру национальной команды Олегу Болякину в подготовке к чемпионату мира-2025.

ЧМ-2025 пройдет в Стокгольме с 9 по 25 мая. Сборная Казахстана в группе сыграет против США, Швейцарии, Норвегии, Венгрии, Германии, Дании и Чехии.