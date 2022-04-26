Тамбиев станет главным тренером «Витязя»

Как стало известно «СЭ», Леонид Тамбиев будет назначен главным тренером «Витязя».

Ранее 51-летний латвийский специалист работал в «Адмирале».

Тамбиев сменит в «Витязя» Юрия Бабенко, который может войти в штаб Олега Знарка в «Ак Барсе».

Клуб из Подольска в регулярном чемпионате КХЛ занял 10-е место в Западной конференции.