Тамбиев — о перелетах: «Прилетел в Хабаровск — и не понял, где нахожусь. Не помогал ребятам, стоял, как космонавт»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался про большое количество перелетов своей команды.

— Я уже даже не замечаю все эти перелеты, но накопительный эффект складывается. Прилетел с Кубка Первого канала в Хабаровск — и не понял вообще, где я нахожусь. Спасибо ребятам тогда, что выиграли матч — скажем так, без тренера. Я не помогал им, потому что стоял как космонавт.

А здесь сейчас прилег в гостинице — и в первый раз за три года проспал. Ко мне стучится спортивный директор, и я не понимаю, что случилось. Он говорит: «Обед». Я такой: «А, понял, сейчас, иду». Накопительный эффект сказывается. А в плане самолетов... Ну что тут сделаешь? Привыкли уже. В отпуске я никогда не летаю. Передвигаюсь на машине.

«Адмирал» (42 очка в 39 играх) находится на 6-й строчке «Востока».