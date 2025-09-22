Тамбиев: «Гутик еще не на уровне Пастрняка. Он прекрасно осознает, что в НХЛ надо ехать готовым»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как ему удалось сохранить лучшего бомбардира команды Даниила Гутика.

— Гутик — особая история. Понятно, что удержать его было непросто.

— Мы разговаривали с Даней раз пять-шесть за это время. Он парень со своим мнением, его трудно переубедить. Я и не пытался спорить, просто раскладывал по полочкам. Вот плюсы, вот минусы, чего ему еще не хватает, чтобы достичь цели. Приводил примеры. Вот Пастрняк — уже сформировавшийся игрок. А Даня пока не на том уровне. Я ему говорил: «Смотри, в НХЛ ты, скорее всего, попадешь в четвертое звено. Но, кто играет в первых трех, ты сам понимаешь». Он это прекрасно осознает. Там своя конкуренция, своя ниша. И важно не просто уехать, а быть готовым.

— Прислушался он все-таки?