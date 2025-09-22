Тамбиев: «Гутик еще не на уровне Пастрняка. Он прекрасно осознает, что в НХЛ надо ехать готовым»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как ему удалось сохранить лучшего бомбардира команды Даниила Гутика.
— Гутик — особая история. Понятно, что удержать его было непросто.
— Мы разговаривали с Даней раз пять-шесть за это время. Он парень со своим мнением, его трудно переубедить. Я и не пытался спорить, просто раскладывал по полочкам. Вот плюсы, вот минусы, чего ему еще не хватает, чтобы достичь цели. Приводил примеры. Вот Пастрняк — уже сформировавшийся игрок. А Даня пока не на том уровне. Я ему говорил: «Смотри, в НХЛ ты, скорее всего, попадешь в четвертое звено. Но, кто играет в первых трех, ты сам понимаешь». Он это прекрасно осознает. Там своя конкуренция, своя ниша. И важно не просто уехать, а быть готовым.
— Прислушался он все-таки?
— Думаю, да, хоть чуть-чуть. С ним вообще важно уметь правильно разговаривать, все объяснять, разжевывать. У Дани много пробелов в игре, он сам это понимает. Минусов хватает, как и плюсов. Но ведь не каждый тренер будет закрывать глаза на недостатки. Игрока очень легко сломать, а вот довести его до конца, помочь полностью раскрыться — вот это приоритетная задача тренера. Если он раскроется, тогда пожалуйста — уезжай, пробуй силы. Тарасов, кстати, еще говорил: «Сначала раскройся до конца, а потом езжай».
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