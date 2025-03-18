Тамбиев — о поражении от «Локомотива»: «Посмотрели резерв «Адмирала» перед плей-офф»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:4).
«Не очень понравилась игра в нашем исполнении. Эпизодами играли. Начали очень робко, пропустили гол в меньшинстве. Взрывались моментами и эпизодами. Зацепились за результат — Гутик забил гол. Ошибки игроков свели на нет эти усилия. С 1:3 тут тяжело отыграться. Ротация? Мы не давали отдохнуть одним игрокам — дали возможность сыграть другим. Мы посмотрели свой резерв перед плей-офф. Обязательно проанализируем игру этих хоккеистов», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.
«Локомотив» стал обладателем Кубка Континента, набрав 98 очков в 66 играх и заняв 1-е место в турнирной таблице КХЛ. «Адмирал» с 68 очками — на 8-й строчке Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -