Тамбиев — о поражении от «Локомотива»: «Посмотрели резерв «Адмирала» перед плей-офф»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:4).

«Не очень понравилась игра в нашем исполнении. Эпизодами играли. Начали очень робко, пропустили гол в меньшинстве. Взрывались моментами и эпизодами. Зацепились за результат — Гутик забил гол. Ошибки игроков свели на нет эти усилия. С 1:3 тут тяжело отыграться. Ротация? Мы не давали отдохнуть одним игрокам — дали возможность сыграть другим. Мы посмотрели свой резерв перед плей-офф. Обязательно проанализируем игру этих хоккеистов», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» стал обладателем Кубка Континента, набрав 98 очков в 66 играх и заняв 1-е место в турнирной таблице КХЛ. «Адмирал» с 68 очками — на 8-й строчке Восточной конференции.