Тамбиев продолжит работу в «Адмирале»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев продолжит работу в клубе. Скоро со специалистом будет подписан новый контракт.

«Адмирал» в этом сезоне добился наивысшего результата, выйдя во второй раунд плей-офф КХЛ. Пока приморцы уступают «Ак Барсу» со счетом 1-3.

52-летний тренер проводит свой первый сезон в КХЛ.