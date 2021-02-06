Как сообщает 6 февраля Metaratings.ru, главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Тамбиев стал основным претендентом на аналогичный пост в «Адмирале» в сезоне-2021/22.

Весной 2020 года Тамбиев достиг договоренности о подписании контракта с клубом КХЛ из Владивостока. Однако 1 апреля стало известно, что «Адмирал» пропустит сезон-2020/21. Также в межсезонье-2020 специалист назывался в качестве кандидата на работу в рижском «Динамо».

50-летний Леонид Тамбиев — воспитанник рижского хоккея. Он был главным тренером карагандинской «Сарыарки» с 2014 по 2015 год, затем работал в петербургском «Динамо» с 2015 по 2018 год, после чего вернулся в «Сарыарку» и выиграл Кубок Петрова в 2019 году.