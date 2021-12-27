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Тамбиев назвал ключевой момент матча «Адмирала» против «Нефтехимика»

16:22
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:4).

«В принципе, моментами мы показывали неплохую игру в первые два периода. Пропустили плохой второй гол, необязательный, из-за индивидуальной ошибки. Думаю, этот гол немного психологически надломил ребят. В третьем периоде мы уже не создавали столько моментов, как в первых двух.

По самоотдаче, по выполнению к ребятам игрового задания больших претензий нет. Немножко обидно проигрывать такой матч, считаю, что мы ни в чем не уступали. Спецбригады большинства и меньшинства сегодня не сработали так, как нам бы хотелось», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/27/495219.html

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Иван Шитик все материалы автора
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