Тамбиев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала»
«Адмирал» назначил новым исполняющим обязанности главного тренера команды Леонида Тамбиева, информирует пресс-служба клуба.
Экс-наставник карагандинской «Сарыарки», двукратный победитель чемпионата ВХЛ вступил в должность с 29 ноября 2021 года. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на два сезона.
12 ноября пост главного тренера «Адмирала» покинул Александр Андриевский, и. о. наставника был назначен Олег Горбенко.
«Перед Леонидом Григорьевичем стоят непростые задачи, — сказал генеральный директор клуба Алексей Ан. — Необходимо переломить преследующую команду череду поражений, достаточно сильно прибавить в реализации и в целом добавить уверенности команде — донести до ребят, что каждый соперник по силам «Адмиралу». Тому подтверждение набранные очки с командами из первой десятки. Мы понимаем, какой показатель может быть признан приемлемым для клуба по результатам сезона и в рамках отдельного матча».
«Адмирал» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/izmeneniya-v-trenerskoj-shtabe-hk-admiral
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