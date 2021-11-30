Тамбиев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала»

«Адмирал» назначил новым исполняющим обязанности главного тренера команды Леонида Тамбиева, информирует пресс-служба клуба.

Экс-наставник карагандинской «Сарыарки», двукратный победитель чемпионата ВХЛ вступил в должность с 29 ноября 2021 года. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на два сезона.

12 ноября пост главного тренера «Адмирала» покинул Александр Андриевский, и. о. наставника был назначен Олег Горбенко.

«Перед Леонидом Григорьевичем стоят непростые задачи, — сказал генеральный директор клуба Алексей Ан. — Необходимо переломить преследующую команду череду поражений, достаточно сильно прибавить в реализации и в целом добавить уверенности команде — донести до ребят, что каждый соперник по силам «Адмиралу». Тому подтверждение набранные очки с командами из первой десятки. Мы понимаем, какой показатель может быть признан приемлемым для клуба по результатам сезона и в рамках отдельного матча».

«Адмирал» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.