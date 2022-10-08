Тамбиев извинился перед болельщиками «Адмирала» после поражения от ЦСКА
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Чемпион и есть чемпион. Потому ЦСКА и чемпион — во всех компонентах армейцы были сильнее и заслуженно победили. Соперника — с победой. Мне очень жаль наших зрителей, потому что мы практически без борьбы проиграли. Приношу извинения за такую игру команды.
Готовиться к выезду будем в штатном режиме. Сейчас восстановимся и будем готовиться. Мы готовимся не к конкретному выезду, а от игры к игре. Верба в списке травмированных. Не могу рассказать, насколько серьезная травма. Надеюсь, что не серьезная. Игры идут через день, травмы есть у всех команд, в том числе и у нас. Это неотъемлемая часть хоккея. Наши травмированные восстанавливаются, доктора их лечат. Мы на это внимания даже не обращаем. Главное — восстановиться и подходить к каждому матчу с максимальной концентрацией», — приводит официальный сайт КХЛ слова Тамбиева.
«Адмирал» идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции с 14 очками в 16 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде против «Сибири» 11 октября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -