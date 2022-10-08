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8 октября, 14:48

Тамбиев извинился перед болельщиками «Адмирала» после поражения от ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Чемпион и есть чемпион. Потому ЦСКА и чемпион — во всех компонентах армейцы были сильнее и заслуженно победили. Соперника — с победой. Мне очень жаль наших зрителей, потому что мы практически без борьбы проиграли. Приношу извинения за такую игру команды.
Готовиться к выезду будем в штатном режиме. Сейчас восстановимся и будем готовиться. Мы готовимся не к конкретному выезду, а от игры к игре. Верба в списке травмированных. Не могу рассказать, насколько серьезная травма. Надеюсь, что не серьезная. Игры идут через день, травмы есть у всех команд, в том числе и у нас. Это неотъемлемая часть хоккея. Наши травмированные восстанавливаются, доктора их лечат. Мы на это внимания даже не обращаем. Главное — восстановиться и подходить к каждому матчу с максимальной концентрацией», — приводит официальный сайт КХЛ слова Тамбиева.

«Адмирал» идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции с 14 очками в 16 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде против «Сибири» 11 октября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/08/503536.html
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ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
Леонид Тамбиев
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