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Талисман СКА Конь-Огонь сходил в школу на 1 сентября

16:14
Конь-Огонь. Фото ХК СКА.
Конь-Огонь. Фото ХК СКА.
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Маскот ХК СКА Конь-Огонь на 1 сентября побывал в школе. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

«Как провел 1 сентября Конь-Огонь? На торжественной линейке в школе №413 Петродворцового района! — говорится в сообщении. — Здесь в спортивных классах обучаются воспитанники школы СКА-Стрельна из нашей Академии СКА. Дал первый звонок, сфотографировался со всеми желающими и попробовал поучиться сам».

На видео показано, как Конь-Огонь читает книгу, смотрит на глобус, после чего пытается засунуть его в рот, а также делает бумажного льва.

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