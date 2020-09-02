Талисман СКА Конь-Огонь сходил в школу на 1 сентября

Маскот ХК СКА Конь-Огонь на 1 сентября побывал в школе. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Как провел 1 сентября Конь-Огонь?

На торжественной линейке в школе №413 Петродворцового района! Здесь в спортивных классах обучаются воспитанники школы СКА-Стрельна из нашей Академии СКА.



Дал первый звонок, сфотографировался со всеми желающими и попробовал поучиться сам ? pic.twitter.com/heSxw6sPY3 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 2, 2020

«Как провел 1 сентября Конь-Огонь? На торжественной линейке в школе №413 Петродворцового района! — говорится в сообщении. — Здесь в спортивных классах обучаются воспитанники школы СКА-Стрельна из нашей Академии СКА. Дал первый звонок, сфотографировался со всеми желающими и попробовал поучиться сам».

На видео показано, как Конь-Огонь читает книгу, смотрит на глобус, после чего пытается засунуть его в рот, а также делает бумажного льва.