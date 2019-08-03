Талгат Жайлауовов вернулся в "Барыс"

"Барыс" объявил о заключении контракта с нападающим сборной Казахстана Талгатом Жайлауовым. 34-летний игрок подписал двухстороннее соглашение до 30 апреля 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.

Прошлый сезон форвард провел в системе усть-каменогорского "Торпедо". За 28 матчей в ВХЛ он заработал 18 (9+9) очков. Также в составе "Алтая Торпедо" Жайлауов принял участие в 23 играх чемпионата Казахстана, в которых набрал 25 (14+11) баллов.

Прежде нападающицй уже выступал за команду из Нур-Султана в период с 2007 по 2018 годы.