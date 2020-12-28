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Талгат Жайлауов завершил игровую карьеру и стал тренером

15:17
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Бывший форвард «Барыса» и сборной Казахстана Талгат Жайлауов завершил игровую карьеру и на общественных началах вошел в тренерский штаб «Номада», сообщает Shaiba.kz.

Нынешний сезон 35-летний воспитанник Усть-Каменогорска начинал в карагандинской «Сарыарке». В регулярном чемпионате Казахстана он сыграл 4 матча и набрал 3 (1+2) очка.

Напомним, в составе «Барыса» Талгат Жайлауов провел 12 сезонов. Также форвард выступал за сборную Казахстана на 9 чемпионатах мира.

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news/730706

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