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Сегодня, 08:56

Талалуев признался, что волновался в матче против «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Амура» Илья Талалуев рассказал о своем волнении в матче против «Спартака» (4:5) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Форвард выступал за красно-белых с 2017 по 2024 годы.

«Для меня это в новинку было — играть против бывшей команды, все-таки я семь лет там был. Опыт интересный, чуть-чуть волновался, посматривал на всех», — приводит слова Талалуева ТАСС.

В текущем сезоне 26-летний нападающий набрал 1 (0+1) очко в четырех матчах за «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)
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