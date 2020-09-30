Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков признался, что впервые соперник отменил его удаление. Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в матче с сибиряками подсказал судьям отменить несправедливое удаление у соперников.

— Главный судья поднял руку, сигнализируя об удалении, я попытался объяснить, что Анатолий упал сам, наступив на игровой снаряд, — цитируют «Известия» Меньшикова. — Тут подъехал полевой арбитр и сказал, что да, все так и было. Также подъехал сам Голышев и подтвердил, что нарушения нет, что он наступил на шайбу и оказался на льду сам. Такого на моей памяти еще не было. Анатолий — молодец, уважаю, поступил по-мужски, по-человечески. Это действительно могло перевернуть игру, «Автомобилист» сыграл только 10 секунд в большинстве, и получи они «5 на 3» почти на две минуты, неизвестно, как бы всё еще сложилось.