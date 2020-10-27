«Таких планов в клубе нет». Генменеджер «Динамо» опроверг слухи об отставке Крикунова

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал информацию об отставке главного тренера Владимира Крикунова.

— Слухи об отставке Крикунова? Это все злые языки. На сегодняшний день таких планов в клубе нет, — сказал Меркулов в интервью «СЭ». — Мы доверяем нашему главному тренеру и тренерскому штабу.

Владимир Васильевич обладает огромным опытом и знает, как выводить команду из подобных ситуаций и добиваться результата. Это он неоднократно доказывал в своей карьере.

Планы о точечном усилении тренерского штаба? Он у нас итак немаленький — достаточно специалистов, чтобы руководить командой. (Михаил Скрыль)