«Так складывается». Лидер «Спартака» — о том, почему от него во второй раз отказался Олег Знарок
17:50
Бывший лидер красно-белых Александр Хохлачев, ранее перешедший в команду из СКА после решения Олега Знарка, не смог объяснить, почему тренер «Спартака» вновь поспособствовал его обмену.
— Что у вас происходит с Олегом Знарком? Второй раз он отказывается от вас.
— Так складывается. Решение об обмене принимал не я, а руководство двух клубов. Не могу комментировать их действия, так как не знаю о мотивах.
— Вы ссорились со Знарком?
— Нет, у нас были нормальные рабочие отношения. (Алексей Шевченко)