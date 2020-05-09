Бывший лидер красно-белых Александр Хохлачев, ранее перешедший в команду из СКА после решения Олега Знарка, не смог объяснить, почему тренер «Спартака» вновь поспособствовал его обмену.

— Что у вас происходит с Олегом Знарком? Второй раз он отказывается от вас.

— Так складывается. Решение об обмене принимал не я, а руководство двух клубов. Не могу комментировать их действия, так как не знаю о мотивах.

— Вы ссорились со Знарком?

— Нет, у нас были нормальные рабочие отношения. (Алексей Шевченко)

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