КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Тафгай «Куньлуня» Хант напал на форварда «Торпедо»

16:10
Теги:

На 56-й минуте матча «Куньлунь» — «Торпедо» при счете 7:2 в пользу гостей тафгай китайской команды Гарет Хант принялся провоцировать нападающего «Торпедо» Джордана Шредера, а когда тот ответил, повалил его на лед несколькими ударами.

Эпизод породил серьезную перепалку между скамейками игроков, в частности, между главными тренерами команд Куртом Фрейзером и Дэвидом Немировски, обменявшихся ругательствами на родном языке. Счет остался неизменным до конца матча, а встреча ознаменовалась массовой дракой 5 на 5. (Марат Сафин)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир