Тафгай «Куньлуня» Хант напал на форварда «Торпедо»

На 56-й минуте матча «Куньлунь» — «Торпедо» при счете 7:2 в пользу гостей тафгай китайской команды Гарет Хант принялся провоцировать нападающего «Торпедо» Джордана Шредера, а когда тот ответил, повалил его на лед несколькими ударами.

Эпизод породил серьезную перепалку между скамейками игроков, в частности, между главными тренерами команд Куртом Фрейзером и Дэвидом Немировски, обменявшихся ругательствами на родном языке. Счет остался неизменным до конца матча, а встреча ознаменовалась массовой дракой 5 на 5. (Марат Сафин)