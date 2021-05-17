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Сын Сергея Гимаева объяснил, почему не попробовал себя в НХЛ

13:40

Бывший защитник ЦСКА, «Сибири» и еще нескольких клубов КХЛ Сергей Гимаев в интервью каналу «СЭ» «Соколиная охота» рассказал, почему не уехал играть в Северную Америку.

— Мечтал ли ты уехать в НХЛ?

— Была такая мечта, но я ей не воспользовался. «Оттава» давала мне двусторонний контракт, но я был на тот момент худенький, слабенький, понимал, что не готов еще. Тогда я стал защитником основы «Северстали», подумал, что лучше остаться в Суперлиге, чтобы получать много времени на льду. Если зарекомендую себя как игрок первой-второй пары — тогда ехать в НХЛ. Но если я здесь болтаюсь в третьем-четвертом звене, то о чем говорить, какая НХЛ?

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