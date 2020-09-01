Сын Ржиги рассказал о последнем месяце жизни знаменитого тренера

Милош Ржига-младший поделился эмоциями от смерти своего отца Милоша Ржиги, который скончался 1 сентября на 62-м году жизни.

— Последний месяц был большой битвой, — приводит слова Ржиги-младшего isport.blesk.cz. - Я благодарю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он всегда делал для других.

Я хочу попросить все хоккейное движение, болельщиков и друзей почтить память моего отца и помнить его только наилучшим образом.

В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.