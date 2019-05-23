Сын Криса Челиоса стал игроком "Куньлуня"

Защитник Джейк Челиос и форвард Эндрю Миллер перешли в "Куньлунь", информирует KHL Media Team. Соглашения рассчитаны на два и один сезон соответственно.

28-летний Челиос является сыном легендарного американского защитника Криса Челиоса.

Прошедший сезон он провел в АХЛ. За фарм-клуб "Детройта" он сыграл 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 15 (1+4) очков при показателе полезности "+18". В плей-офф Челиос провел четыре матча.



30-летний Миллер в прошедшем сезоне выступал за швейцарский "Фрибур". Он набрал 31 (12+19) очко в 46 матчах.