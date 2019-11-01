Сын Ильнура Гизатуллина перешел из «Ак Барса» в «Нефтяник»

«Нефтяник» и «Ак Барс» произвели обмен игроками. Из Казани в Альметьевск перешел нападающий Данил Гизатуллин. В обратном направлении отправился форвард Руслан Галимзянов, сообщает официальный сайт альметьевского клуба.

19-летний Гизатуллин — сын главного тренера «Нефтяника» Ильнура Гизатуллина. В МХЛ выступал за «Локо» и «Ирбис». В текущем сезоне в МХЛ провел 19 игр, в которых набрал 15 (9+6) очков. В ВХЛ сыграл 4 матча за «Ладу» и забил один гол.

19-лений Галимзянов в текущем сезоне набрал 14 (5+9) очков в 14 матчах за «Спутник» и 2 (0+2) очка в 5 играх за «Нефтяник».