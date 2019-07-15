Сын Игоря Ларионова подписал пробный контракт со СКА

СКА подписал пробные контракты с 20-летним форвардом Игорем Ларионовым и 22-летним защитником Даниилом Миромановым, информирует официальный сайт клуба.

20-летний Ларионов (сын двукратного олимпийского чемпиона, экс-нападающего "Детройта" Игоря Ларионова) ранее выступал за "Квебек", "Уинсор Спитфайрз", "Маскегон" и "Мэдисон Кэпиталс".

22-летний Мироманов в юношеском возрасте играл в канадских лигах, а затем вернулся в Россию, где выступал за "Сочи" в КХЛ и "Дизель" в ВХЛ. В прошлом сезоне играл за чешское "Динамо" из Пардубице и "Манчестер" из ЕСHL.

Оба хоккеиста в июле 2019 года приняли участие в лагере развития СКА. Пробные контракты будут действовать до 20 августа.