Сын экс-голкипера сборной России по хоккею убил мать на глазах младшего брата

Максим Соколов-младший, сын экс-голкипера СКА и сборной России Максима Соколова, убил свою мать Ирину, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке. Это произошло в поселке Романовка, на глазах второго ребенка Соколовых - Арсения. Мальчик бросился за помощью, пришли соседи, обнаружили мертвую женщину, ее сына с раной на шее и рядом — нож.

Отмечается, что Арсений, увидев мать, несколько раз ударил Максима в грудь ножом. Он же рассказал подробности произошедшего: Арсений слушал музыку, а в это время в комнату вошел Максим, держащий в руках нож. Он сказал младшему брату: "Сейчас я тебя убью".

18-летний Соколов-младший тоже играет в хоккей — за "СКА-1946". Сейчас он госпитализирован, оружие и отпечатки на экспертизе.

Соколов-младший пытался покончить с собой после убийства. Сейчас он в реанимации с резаными ранами на руках, груди и шее, за его жизнь борются врачи Всеволожской межрайонной больницы.

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