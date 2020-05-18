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Сын Дмитрия Квартальнова обменян из «Спартака» в «Ак Барс»

17:55
Александр Квартальнов. Фото ХК «Спартак»
Александр Квартальнов. Фото ХК «Спартак»
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Нападающий Александр Квартальнов покидает систему «Спартака», сообщает пресс-служба клуба. 17-летний форвард переходит в «Ак Барс», который возглавляет его отец Дмитрий Квартальнов. Красно-белые получат денежную компенсацию.

Младший сын Дмитрия Квартальнова защищал цвета «Спартака» в сезоне-2019/20 в МХЛ. На его счету 28 матчей и 5 (2+3) очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/mhl_spartak_ru/status/1262391063559507983

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