Сын Дмитрия Квартальнова обменян из «Спартака» в «Ак Барс»
17:55
Нападающий Александр Квартальнов покидает систему «Спартака», сообщает пресс-служба клуба. 17-летний форвард переходит в «Ак Барс», который возглавляет его отец Дмитрий Квартальнов. Красно-белые получат денежную компенсацию.
Младший сын Дмитрия Квартальнова защищал цвета «Спартака» в сезоне-2019/20 в МХЛ. На его счету 28 матчей и 5 (2+3) очков.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/mhl_spartak_ru/status/1262391063559507983
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