Сын Дмитрия Квартальнова обменян из «Спартака» в «Ак Барс»

Нападающий Александр Квартальнов покидает систему «Спартака», сообщает пресс-служба клуба. 17-летний форвард переходит в «Ак Барс», который возглавляет его отец Дмитрий Квартальнов. Красно-белые получат денежную компенсацию.

Младший сын Дмитрия Квартальнова защищал цвета «Спартака» в сезоне-2019/20 в МХЛ. На его счету 28 матчей и 5 (2+3) очков.