Защитник Владимир Сычушкин покинул «Северсталь», информирует пресс-служба клуба. Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

Спортсмен начинал профессиональную карьеру в составе череповецкого «Алмаза» в МХЛ. Также выступал в ВХЛ за «Молот-Прикамье» и в КХЛ за «Северсталь». В составе «желто-черных» провел 22 встречи.

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