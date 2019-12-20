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Сычушкин покинул «Северсталь»

15:43
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Защитник Владимир Сычушкин покинул «Северсталь», информирует пресс-служба клуба. Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

Спортсмен начинал профессиональную карьеру в составе череповецкого «Алмаза» в МХЛ. Также выступал в ВХЛ за «Молот-Прикамье» и в КХЛ за «Северсталь». В составе «желто-черных» провел 22 встречи.

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Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42455/1/

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