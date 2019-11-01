Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов октября в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Харри Сятери («Сибирь»), одержавший победы в шести из восьми матчей, в том числе одну — на ноль. Голкипер новосибирского клуба отразил 95,29 процента бросков по своим воротам (в общей сложности 191) при коэффициенте надежности 1,18. Отрезок без пропущенных шайб составил 140 минут 02 секунды. Серия из пяти побед «Сибири» подряд в матчах, где ворота защищал финский вратарь, позволила команде подняться на третье место в конференции Восток.

Лучшим защитником выбран Альберт Яруллин («Ак Барс»), одержавший вместе с командой 8 побед в 11 матчах и набравший в них 8 (1+7) очков. Яруллин набирал очки в восьми матчах

Лучшим нападающим назван Вадим Шипачев («Динамо»), одержавший вместе с командой 8 побед в 12 матчах и набравший в них 15 (3+12) очков (лучший результат месяца).

Лучшим новичком стал нападающий Артем Галимов («Ак Барс»), одержавший вместе с командой 9 побед в 11 матчах и забросивший в них три шайбы, две из которых (в гостевом поединке против минского «Динамо» и домашнем против «Барыса») стали победными. 20-летний нападающий в среднем проводил на льду 12 минут 46 секунд.

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