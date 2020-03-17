КХЛ огласила список лучших игроков первого раунда плей-офф.

Лучшим вратарем первого раунда стал голкипер «Сибири» Харри Сятери, на счету которого 96,1 процент отраженных бросков в серии с «Автомобилистом» (счет в серии — 4:1).

Лучшим защитником назван Филип Ларсен из «Салавата Юлаева», который набрал 4 очка (1+3) и завершил серию против «Авангарда» (счет в серии — 4:2) с показателем полезности «+5». Его одноклубник, Линус Умарк, стал лучшим нападающим первого раунда, на его счету 12 очков (1+11) и показатель полезности «+7».

Лучший новичок первого раунда — Артем Минулин из «Металлурга», набравший 3 очка (1+2) и завершивший серию против «Барыса» (счет в серии — 1:4) с показателем полезности «+3».

Сятери, Ларсен, Умарк и Минулин — лучшие игроки первого раунда плей-офф. #КубокГагарина pic.twitter.com/Xz2ZuQMYAE — КХЛ (@khl) March 17, 2020





Ранее стало известно, что КХЛ приостановила Кубок Гагарина на одну неделю в связи с пандемией коронавируса. Руководство лиги рассчитывает организовать и согласовать новый формат проведения второго этапа чемпионата с участием 6 российских клубов, поскольку «Барыс» и «Йокерит» решили самостоятельно выйти из розыгрыша.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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