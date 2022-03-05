Сятери и Йокипакка попрощались с болельщиками «Сибири»

Голкипер Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка записали прощальные обращения к болельщикам «Сибири». Оба игрока покинули расположение команды.

Оба хоккеиста поблагодарили болельщиков «Сибири» и отметили, что им было приятно играть за команду из Новосибирска.

Контракты Сятери и Йокипакки с «Сибирью» истекают 30 апреля 2022 года.