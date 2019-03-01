"Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон". Лукашенко - минскому "Динамо"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусском хоккее царит бардак. Он также добавил, что пригрозил хоккеистам минского "Динамо" тюрьмой в случае плохого выступления в следующем сезоне.

- Пусть Шуневич послушает, хоть он и министр МВД, - приводит слова Лукашенко by.tribuna.com. - Бардака в хоккее хватает. По знакомству взять в команду дружка, сынка, еще кого-то. Этого не должно быть.

Поэтому отправил в "Динамо" Баскова. Сказал: "Подбирай команду и не дай бог провалишься в следующий раз". Вчера грубо сказал: "Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон". Они до сих пор переживают. Их пригласили перекусить, так они и есть перестали. Это не шуточное дело.

Посмотрел на "Минск-Арену". 15 тысяч с первой до последней минуты сидели. На "Чижовка-Арене" 11 тысяч сидели. Надо было всех поставить на место и показать каждому его место. Тем самым заявить, что нужно работать и давать результат. Либо денег не будет.

Я как мало-мальски хоккеист хочу сказать, что две игры серии между "Динамо" и экстралигой интересными были. Не знаю, согласны ли вы со мной. Думаю, ребята не будут в обиде. Потому что у многих появился шанс. А что касается окончания сезона и т. п. А как за сборную они думают играть?

Там же, в "Динамо", лучшие белорусы. Они плохую игру показали. Я болею и за тех, и за тех. Басков говорит, что травмированных много. Ответил ему: "Так иди и сам играй". И у экстралиги больные есть.

У нас в 2021 году чемпионат мира. Мы не можем из второй лиги выступать на чемпионате мира. Мы, конечно, окажемся там как хозяева. Но нужно самим вернуться в элиту. Мы должны создать команду, которая вытащит сборную наверх. Нечего их жалеть, нужно работать. Сделают, будем чествовать их на каждом углу. Не сделают, никто с ними разговаривать не будет.

Напомним, минское "Динамо" не попало в плей-офф КХЛ. Клуб из столицы Белоруссии занял 11-е место в Западной конференции.

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