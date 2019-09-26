Святослав Гребенщиков: «После каждой победы к «Витязю» приходит все больше уверенности»
08:09
Нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков отметил, что все соперники были высокого уровня. Подмосковный клуб лидирует в Западной конференции.
— Думаю, после каждого выигранного матча к команде приходит все больше уверенности, — цитируют"Известия" Гребенщикова. — Ее чуть-чуть прибавилось, и мы уже играем спокойней, меньше отбрасываемся от шайбы. За счет этого и удается побеждать.
Честно сказать, все соперники, с которыми мы играли, были сильными. Нельзя сказать, что кто-то лучше или хуже. Со всеми получились сложные игры — проходных не было. У всех команд уровень хороший.
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https://iz.ru/925244/aleksei-fomin/idut-na-vitiaz-uderzhit-li-podolskii-klub-liderstvo-v-kkhl