Святослав Гребенщиков: «После каждой победы к «Витязю» приходит все больше уверенности»

Нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков отметил, что все соперники были высокого уровня. Подмосковный клуб лидирует в Западной конференции.

— Думаю, после каждого выигранного матча к команде приходит все больше уверенности, — цитируют"Известия" Гребенщикова. — Ее чуть-чуть прибавилось, и мы уже играем спокойней, меньше отбрасываемся от шайбы. За счет этого и удается побеждать.

Честно сказать, все соперники, с которыми мы играли, были сильными. Нельзя сказать, что кто-то лучше или хуже. Со всеми получились сложные игры — проходных не было. У всех команд уровень хороший.