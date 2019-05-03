Нападающий "Ак Барса" Александр Свитов покинул команду, информирует официальный сайт казанского клуба.

– Пять сезонов нападающий выводил команду на лед с капитанской нашивкой, а в сезоне 2017/18 помог клубу в третий раз в истории выиграть Кубок Гагарина. "Ак Барс" благодарит Александра Свитова за большой вклад в победы команды, создание победного духа в раздевалке, самоотверженность и лидерство, внимание к болельщикам и городу. Спасибо за все, капитан! – говорится в заявлении "Ак Барса".

36-летний Свитов перешел в "Ак Барс" в 2013 году. В составе казанской команде форвард провел 333 матча, в которых набрал 114 (51+63) очков.

Спасибо за всё, капитан! 💪

Александр Свитов покидает "Ак Барс" после шести лет в Казани. За эти годы Александр стал для всех нас образцом мужественности, самоотдачи, бескомпромиссного стремления к победам и внёс огромный вклад в завоевание Кубка Гагарина в сезоне 17/18 🏆 pic.twitter.com/qxUDyDyVWX – ХК Ак Барс (@hcakbars) 3 мая 2019 г.

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