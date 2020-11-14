Свитов: «Наигрался вдоволь и получил удовольствие за те 20 лет, что выступал на высоком уровне»

Чемпион мира 2012 года в составе сборной России Александр Свитов рассказал, чем было вызвано его решение завершить карьеру.

— Знаете, я вообще не могу сказать, что я прямо скучаю по хоккею, — рассказал Свитов в интервью «Известиям». — Наигрался вдоволь и получил удовольствие за те 20 лет, что выступал на высоком уровне. Когда-то все равно приходится заканчивать. А сейчас, раз сложилась такая ситуация с ковидом, для меня где-то даже хорошо, что не надо куда-то ездить и сидеть на жестких карантинах. Дай бог, чтобы у хоккеистов, тренеров и персонала команд, которые сейчас в гуще событий, все было хорошо и здоровье их не подводило. Надеюсь, все это пройдет и лига станет стабильно играть, избегая переносов или отмен матчей.

— То есть уже решили, что клуб больше не ищете?

— Думаю, хватит уже. Болячки надо залечивать. И постоянные травмы надоели. К тому же стоит уделять больше времени семье, детям.

— Когда решили заканчивать карьеру?

— Мысли были уже по окончании прошлого сезона. Думал еще годик поиграть. Но, как начался карантин и затянулось время с поиском клуба, я пришел к решению заканчивать.

— В начале сентября ваш агент Юрий Николаев говорил о варианте с «Авангардом».

— Тогда кто-то вместо меня «закончил» уже мою карьеру. Но я об этом не объявлял и окончательного решения тогда не принял. В тот момент кто-то поспешил отправить меня на пенсию.