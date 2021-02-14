Свитер Шипачева продан на аукционе за 145 тысяч рублей

Игровой свитер нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева с автографами хоккеистов команды продан на аукционе за 145 тысяч рублей.

Вырученные средства пойдут на лечение Маши Ермошиной, у которой рабдомиосаркома околоушной слюнной железы.

«Вчера подвели итоги благотворительного аукциона в поддержку девочки Маши, которая борется с тяжелым заболеванием, — написал Шипачёв в Instagram. - Победитель — отличный парень Антон Романенко, он отдал 145 000 рублей за майку с автографами игроков московского «Динамо». Отдельно хочу поблагодарить Александра, который безвозмездно перевёл на лечение девочки свою ставку — 120 000 рублей. Хочу еще раз поблагодарить всех за участие и пожелать Маше скорейшего выздоровления».

Напомним, что Шипачев установил новый рекорд московского «Динамо» по набранным за команду в КХЛ очкам, побив достижение Дениса Кокарева.