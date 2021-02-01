Светлов жалеет, что Аликин не смог сыграть на ноль в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

«Рад победе, забили первыми, повели 3:0, хорошая игра, хорошие голы. Концовку смазали, жаль, что Женя Аликин не смог сыграть на ноль, он провел хорошую игру», — приводит слова Светлова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Сибирь» с 48 очками занимает 9-е место в Восточной конференции, «Амур» с 42 очками — на 10-й строчке.