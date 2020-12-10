Светлов прокомментировал победу над «Витязем»
16:05
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу над «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Думаю, что есть функциональное состояние команды, нам очень важно быть физически на топовом уровне. Мы очень здорово играем первый период, а по третьему занимаем одно из последних мест. Предсезонка получилась испорченной, подсаживаемся в концовке. Не успеваем, бывают ошибку. Пару поражений вызвали волнение», — цитирует Светлова официальный сайт лиги.
После этого поражения «Витязь» остался на девятом месте на «Западе» с 35 очками, «Амур» — десятый на «Востоке» (30 баллов).
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