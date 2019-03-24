Светлов продлил контракт с "Адмиралом" и продолжит тренировать команду в следующем сезоне

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов продлил контракт, сообщает официальный Твиттер клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

⚡️Сергей Светлов в следующем сезоне с нами!!!⚡️

Контракт рассчитан на один сезон



Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов подписал новое соглашение с клубом и в следующем сезоне продолжит руководить "Адмиралом". pic.twitter.com/WSBLjadgWc – ХК Адмирал (@hcadmiral) 24 марта 2019 г.

"Адмирал" в нынешнем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф. 58-летний Сергей Светлов возглавил команду перед началом сезона. Ранее специалист также работал с "Ладой", "Амуром" и "Атлантом".

В качестве игрока Светлов стал победителем Олимпиады 1988 года и чемпионата мира 1986 года.

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