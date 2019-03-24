09:37 | Хоккей — КХЛ

Светлов продлил контракт с "Адмиралом" и продолжит тренировать команду в следующем сезоне

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Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов продлил контракт, сообщает официальный Твиттер клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

 

"Адмирал" в нынешнем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф. 58-летний Сергей Светлов возглавил команду перед началом сезона. Ранее специалист также работал с "Ладой", "Амуром" и "Атлантом".

В качестве игрока Светлов стал победителем Олимпиады 1988 года и чемпионата мира 1986 года.

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https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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