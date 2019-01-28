Светлов - про 0:7 от "Амура": "Прошу прощения у болельщиков за плохую игру"

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов извинился за разгром в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (0:7).

– После такого матча мало что можно сказать… Хочу попросить у болельщиков прощения за плохую игру, – цитирует Светлова официальный сайт "Адмирала".

– Драка сегодня была. Вы просили ребят? Может, пораньше это надо было сделать?

– Думаю, нет. Это просто эмоции. Когда игра не получается, хочется как-то борьбу навязать.

Эмоции перехлестнули, пошла контактно-агрессивная игра. Драки бывают в хоккее. Но ничего специального не было.