Светлов поздравил «Северсталь» с победой

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (0:1).

— Поздравляю «Северсталь» с хорошей игрой и победой, — приводит слоа тренера официальный сайт команды из Череповца. - Игра была быстрой, интересной, содержательной. Команды показали неплохой хоккей, создавали моменты. Мы, к сожалению, пропустили, а сами остались без голов, но это хоккей. Такое бывает.

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