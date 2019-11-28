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Светлов поздравил «Северсталь» с победой

28 ноября 2019, 23:06
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (0:1).

— Поздравляю «Северсталь» с хорошей игрой и победой, — приводит слоа тренера официальный сайт команды из Череповца. - Игра была быстрой, интересной, содержательной. Команды показали неплохой хоккей, создавали моменты. Мы, к сожалению, пропустили, а сами остались без голов, но это хоккей. Такое бывает.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42401/1/

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