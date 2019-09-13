Светлов похвалил вратаря после матча с «Барысом»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов остался доволен игрой команды в матче с «Барысом» (3:0).

— Большое спасибо всем ребятам за хороший счет, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Не пропустили — хочу поздравить Юсси Олкинуору с первым «сухим» матчем в КХЛ. Я считаю, что его хорошая игра помогла нам довести игру до победы.

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