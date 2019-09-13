КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Светлов похвалил вратаря после матча с «Барысом»

16:27
Теги:

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов остался доволен игрой команды в матче с «Барысом» (3:0).

— Большое спасибо всем ребятам за хороший счет, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Не пропустили — хочу поздравить Юсси Олкинуору с первым «сухим» матчем в КХЛ. Я считаю, что его хорошая игра помогла нам довести игру до победы.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/25208/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир