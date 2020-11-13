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Светлов — о поражении от минского «Динамо»: «Команды действовали до первой ошибки»

17:13
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В целом сегодня была быстрая игра, подвижная. Действовали до одной ошибки, играли до первой ошибки. К сожалению, ее совершили мы. После второй пропущенной шайбы нашли силы поднять темп, имели моменты для того, чтобы сравнять счет. Большой перерыв выбивает из игрового ритма, бросалось в глаза, что соперник лучше играл в пас», — цитирует Светлова официальный сайт лиги.

После этой победы минчане поднялись на четвертое место на «Западе» с 28 очками в активе, у хабаровчан — 20 очков и 10-е место на «Востоке».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/13/475802.html

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