Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:5 Б).

«Поздравляю всех с Новым годом, благодарю наших болельщиков. Очень рад, что они вернулись на трибуны, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — В матче было хорошее движение, были ошибки в нашей игре. Встреча получилась содержательной, держала в напряжении до последней секунде. Жалко, что проиграли в серии бросков. Получить два очка было бы лучше. Мы готовились к жесткой игре, сейчас идет борьба за попадание в плей-офф. И у нас остаются шансы. Сейчас каждый матч, как в плей-офф, эмоции бьют через край».