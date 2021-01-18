Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3).

«Очень напряженная, быстрая игра. Мы проигрывали 0:2, нашли в себе силы и желание сравнять, хорошая борьба была. Но, к сожалению, пропустили контратаку. В конце искали возможности, были рядышком — могли забить и перейти в овертайм, но немного не повезло. В целом игра была содержательная, ее состоянием я доволен», — приводит слова Светлова официальный сайт КХЛ.